Vasúti közlekedés

Vihar - Jelentős késések a Budapest-Szeged és a Budapest-Vác vonalakon

Kavalecz Imre, a Mávinform sajtóügyeletese közölte: Nyársapát és Nagykőrös között fa dőlt a vasúti pályára, a felsővezeték is leszakadt, ezért a két állomás között ideiglenesen nem közlekednek a vonatok.



A Budapest-Szeged vonalon jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni. Nagykőrös és Nyársapát között pótlóbuszok szállítják az utasokat - tudatta.



Kavalecz Imre beszámolt arról is, hogy a Budapest-Veresegyház-Vác vonalon is jelentősen megnőtt a menetidő, mert Őrbottyán és Vácrátót között fa dőlt a sínekre, ezért ott vonatok nem közlekedhetnek.



Őrbottyán és Vácrátót között eltávolították a sínekről a kidőlt fát, újraindult a vonatforgalom - tette hozzá. Prognózisa szerint a menetrendszerű vonatközlekedés kedd hajnalra áll helyre.