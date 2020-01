Igazságosabb, de jóval drágább lesz

Drasztikusan megdrágul a villanyautók töltése - tízszeresére is ugorhat a szorzó

Új elszámolási rendszert vezet be január 31-től a töltőpontjain az Ionity. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy az eddigi fix díj helyett 280 forintot kell fizetni 1 kWh energiáért cserébe azoknak, akik igénybe veszik a vállalat ultragyors töltőit Magyarországon. 2020.01.19 08:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európa 20 országában több mint 200, Magyarországon három elektromos töltőállomással, és összesen 860 töltőoszloppal rendelkező, német autógyártók által alapított Ionity bejelentette, hogy 2020. január 31-én új árazási rendszert vezet be. Az eddigi fix ár (közel 2700 Ft/töltés) helyett kWh alapú lesz a töltés költsége a villanyautósoknak, 1 kWh-ért pedig 280 forintot kell majd fizetni, Európa más országaiban 0,79 eurót.



A Portfólió.hu szerint egy 80 kWh-s akkumulátorral szerelt Mercedes-Benz EQC modellnek a feltöltése így durván 22 400 forintba kerülne (ha teljesen lemerült akksit töltenénk fel) az új elszámolási rendszerben, miközben a fixdíjas rendszerben eddig nagyjából 2 680 forintot kellett csak fizetni. Az Origo számításai szerint egy 16-18 kWh/100 km fogyasztású BMW i3 esetében ez azt jelenti, hogy 100 kilométer megtétele 4500-5000 forint körüli összegbe kerül majd, ami 12-13 literes üzemanyagfogyasztásnak felel meg a költségek szintjén.



Egy 40-60 kWh-s akkuval rendelkező Nissan Leaf vagy Kia e-Niro villanyautó esetében a töltés díja így 4-6-szor, egy 90-100 kWh luxusautó esetében akár 10-szer nagyobb is lehet, mind eddig. Egy Tesla Model S 100D tulajdonosa a töltési veszteségekkel együtt akár több mint 30 ezer forintot is fizethet egy töltésért.



Azért lehet ennyire drága az Ionity, mert náluk vannak a leggyorsabb töltők, az oszlopaik akár 350 kW teljesítménnyel is tudnak tölteni. Ezt még egyetlen autó sem tudja kezelni, a Porsche Taycannál is csak 270 kW a maximum - írták a lapok.