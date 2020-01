Közlekedés

Külföldi buszvezetők meglepetten tapasztalták, hogy a jármű nem kelhet át a Lánchídon

MTI/Máthé Zoltán

Több külföldi rendszámú turistabusz vezetője meglepetten tapasztalta, hogy nem kelhet át a Lánchídon - számolt be az M1 aktuális csatorna a szombat déli Híradójában.



A BKK pénteken közölte az MTI-vel, hogy szombattól nem hajthatnak át a Lánchídon az 5 tonnánál nehezebb járművek, turistabuszok és teherautók. A korlátozás a dunai átkelő felújításáig tart.



A Híradóban azt mondták: a híd pesti és budai hídfőjénél is a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság munkatársai segítik a közlekedést.



Az 5 tonnánál nehezebb járműveket érintő tilalomra tábla is figyelmeztet. A korlátozás a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Közterület-fenntartó járműveit nem érinti - tették hozzá.

A csatorna tudósítója a Clark Ádám téren azt tapasztalta, hogy a magyar rendszámú járművek jellemzően ismerik az új szabályt.



A BKK a pénteki közleményében azt írta, hogy kerékpárok, személygépkocsik, kisbuszok, furgonok továbbra is áthaladhatnak a hídon.



A Lánchíd állapotát az üzemeltető Budapest Közút az előírt hídvizsgálati rendben folyamatosan ellenőrzi - tették hozzá.



Karácsony Gergely főpolgármester péntek esti közleményében azt írta: a Lánchíd állapota nem ad okot semmiféle pánikkeltésre, de a felújítás már nem húzható sokáig.



Kiemelte: már a jövő héten egyeztetést kezd a kormánnyal a híd felújításához még hiányzó, mintegy húszmilliárd forint előteremtéséről. "Át kell gondolnunk közösen a felújítás műszaki tartalmát, utána pedig a budapestiek megkérdezésével döntünk a Lánchíd esetleges funkciómódosításáról" - fogalmazott.