Ez segít, ha elkóborolt kutyát találunk

Az újévi vigadalom közeledtével, amikor a tűzijátékok, rakéták durrogásától sok eb szökik el otthonról, nagyon jól jöhet, ha tudjuk, hogy van ilyen lehetőség is.



Lássuk, mit kell tenni:

- A megtalált kutyus rémült, óvatosan kell vele bánni.

- Az országban jelenleg 132 olyan MOL töltőállomás van, ahol a Vigyél Haza Alapítvánnyal közösen chipleolvasót helyeztek ki. Ezeket a MOL Go appban szűrve, az alapítvány mobilalkalmazásán vagy a toltoallomaskereso.mol.hu oldalon a chipleolvasóra keresve is megtalálható.

- A MOL munkatársa leolvassa a kutya azonosítóját

- Kapcsolatba lép az ügyeletes állatorvossal

- Aki a chip adatai alapján eléri a gazdit

- Majd remélhetőleg sikeresen hazaviszi a rémült kutyust az aggódó tulajdonosa.



Tavaly Szilveszterkor 91 kutyának, az akció kezdete óta több mint 1000 ebnek segítettek így, kétharmaduk azonnal vissza is talált gazdájukhoz.