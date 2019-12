Közlekedés

Jönnek az ünnepek, már a héten nagyobb forgalom várható az autópályákon

Extrém nagy forgalom várható a bevásárlóközpontok környékén is, és ez a környező közutak forgalmára is hatással lehet. 2019.12.16 10:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már ezen a héten nagyobb forgalomra kell számítani az utakon a közelgő ünnepek miatt, különösen az M1-es és az M5-ös autópályán, valamint az M0-s autóúton - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfőn az MTI-vel.



Extrém nagy forgalom várható a bevásárlóközpontok környékén is, és ez a környező közutak forgalmára is hatással lehet - írták.



Hozzátették, Ausztriában és a német tartományokban egy hét múlva, december 23-án kezdődik a téli szünet, de egyes nyugat-európai gyárakban már korábban leáll a munka, ezért nagyobb lesz a nemzetközi forgalom.



A nyugat felől érkező tranzitforgalom főként a már említett autópályákat érinti majd, de az M0-s dunakeszi és fóti, valamint az M7-es székesfehérvári csomópontjánál is erősebb forgalomra kell számítani. Az ország Dunától keletre eső gyorsforgalmi útjai közül az M3-as autópálya Hatvanig tartó szakaszán lehetnek a szokásosnál is telítettebbek a sávok - tették hozzá.