Havazás

Szakértő: többszörösére nőhet a fékút havas úton nyári gumival

A nyári gumi anyaga 0 fok körül teljesen rideggé válik, a rugalmassága megszűnik, és a felülete sem úgy van kialakítva, hogy megbirkózzon a hóval. 2019.12.04 15:15 MTI

Akár 75-100 méterre is nőhet a fékút 50 kilométer per óra mellett, havas úton, nyári gumival - mondta Albert Péter vezetéstechnikai szakértő szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakértő elmondta, 50 kilométeres óránkénti sebesség mellett, nem téli körülmények között körülbelül 7-8 méter a fékút, vagyis ekkora távolságon belül állhat meg az autó. Téli gumival, havas úton ez akár 30 méter is lehet - tette hozzá.



A nyári gumi anyaga 0 fok körül teljesen rideggé válik, a rugalmassága megszűnik, és a felülete sem úgy van kialakítva, hogy megbirkózzon a hóval - tette hozzá.



Ha kimegyünk télen egy nyári abronccsal, nem csak önmagunkat, de mások életét is veszélyeztetjük - hangsúlyozta.