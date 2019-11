Gyűjtés

'Hiába vezetünk ilyen nagy szerelvényeket, a szívünk hatalmas' - videó

hirdetés

Tavaly is segítettek, akkor elsősorban játékokat gyűjtöttek, most azonban olyan felszereléseket akarnak vásárolni, ami a kórházak és a kórházban lévő gyerekek szüleinek életét is megkönnyítheti. Mindenki adhat bele, bármennyi összeget. A gyűjtés december 15-ig tart és bárki csatlakozhat hozzá, csak a megjegyzésbe kell beírni: Kamionosok a nagyvilágban.