Közlekedés

A járművek téli felkészítésére hívja fel a figyelmet az ITM

hirdetés

Tájékoztató füzettel hívja fel a figyelmet a járművek téli felkészítésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A több tízezer példányban készült kiadvány elérhető a közúti műszaki vizsgálóállomásokon és letölthető a kormányzati honlapról is - közölte a tárca parlamenti államtitkára keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Schanda Tamás elmondta: októberben 71-en haltak meg az utakon és szinte mindegyik baleset megelőzhető lett volna. Mivel egy tragikus eset is sok, az ITM minden alkalmat megragad, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, miként tehetik biztonságossá a közlekedést.



A parlamenti államtitkár arról is beszélt, hogy 884 tehergépkocsit, 163 autóbuszt és 1280 személyautót ellenőriztek a közlekedési hatóság szakemberei a múlt heti közlekedésbiztonsági akció során. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a téli felkészülésben - talán az egyelőre kevésbé télies időjárás miatt - még van hova fejlődni.



Közölte: Magyarország rendszeresen részt vesz a 14 európai ország közlekedési hatóságait tömörítő európai útellenőrzési együttműködés (Euro Control Route; ECR) havi-kéthavi rendszerességű akcióiban. Az ellenőrzések kiegészítéseként ezúttal felhívták a járművezetők figyelmét a téli átállásra is.



Az 1280 ellenőrzött személyautó 11 százalékánál, 141 esetben találtak hiányosságokat a külső fényszórókkal, lámpákkal, 85 járműnél az ablakmosó folyadékkal és az ablaktörlő lapátok állapotával kapcsolatban. A gumiabroncsok nem megfelelő állapotát vagy típusazonosságát 50 jármű esetében jegyezték fel a szakemberek - mondta Schanda Tamás.



Hozzátette: a személyautók három százaléka, 41 gépkocsi esetében találtak a téli felkészülésen túlmutató kifogásolnivalót a szakemberek, kettőnél olyan súlyút, ami miatt a járművet kitiltották a forgalomból.



Az ellenőrzött teherautók a szokott arányban bizonyultak problémásnak az államtitkár tájékoztatása szerint, nagyjából tizedük, azaz 71 jármű esetében tártak fel kisebb-nagyobb szabályszegést. Hét esetében olyan szintű volt a probléma, hogy azonnal ki is tiltották a járművet a forgalomból, és több mint 1,6 millió forint bírságot is kiszabtak.



Schanda Tamás elmondta, az ellenőrzött buszok ugyanakkor jól teljesítettek, a 163 járműből mindössze egy esetében derült fény szabályszegésre, az is a vezetési idővel volt kapcsolatos.



Közölte, az elmúlt évtizedek statisztikái alapján elmondható, hogy Magyarországon összességében javul a közúti biztonság: a közúti közlekedési balesetekben elhunytak száma az 1990-es adatokhoz képest a negyedére, az ezredfordulóhoz viszonyítva a felére csökkent.



Több mint két hete, november 10-ével már az országos közútkezelő is átállt a téli üzemeltetésre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 24 órában, 12 órás váltott műszakokban, mintegy négyezer munkatárssal és csaknem ezer munkagéppel készül a komolyabb kihívást jelentő időjárási viszonyokra.

Schanda Tamás azt kérte a járművezetőktől, tegyenek meg mindent ők is annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a közúti balesetek, ezért ne várják meg az első ónos esős reggelt, az első havazást, hanem mielőbb tegyék meg a szükséges lépéseket a biztonságos autózáshoz.