Közlekedés

Több HÉV-vonalon is változások lesznek a hétvégén

Több HÉV-vonalon is változás lép életbe a hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A 8-as és 9-es (gödöllői és csömöri) HÉV vonalán a megszokottól eltérő menetrend szerint, egyes állomásokon az ellenkező irányú megállóhelyen megállva közlekednek a szerelvények péntek késő estétől a vasárnapi üzemzárásig, mert Nagyicce és Cinkota között karbantartást végeznek a pályán. A munkavégzés idejére lezárják a közúti forgalom elől Sashalomnál a Batsányi János úti HÉV-átjárót, ezért változik a 92-es és a 92A busz útvonala is.



A 6-os, ráckevei HÉV vonalán szombaton és vasárnap szinten karbantartási munkák miatt a vonatokra Pesterzsébet felső és Dunaharaszti külső között a Ráckeve irányú peronnál lehet felszállni. A Közvágóhíd és a Millenniumtelep között H6-os jelzéssel autóbusz is közlekedik a HÉV-vel párhuzamos vonalon. A karbantartás miatt november 8-án, pénteken 22 órától 11-én, hétfőn hajnalig lezárják a forgalom elől a Soroksár, Hősök terénél található közúti HÉV-átjárót, ezért változik a 966-os busz útvonala.