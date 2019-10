Közlekedés

Elképesztő történetet osztott meg egy bajba jutott motoros

hirdetés

Kedden történt a "<a href="https://www.facebook.com/groups/2045007445782744/permalink/2453363028280515/" target="_blank">31es főút infó !! Mindenkit hazavárnak</a>" Facebook-csoport egyik tagjával, hogy amikor éppen Pest felől tartott Tápiószecső felé, nagyjából Mende és Süly között kifogyott a benzin a motorjából, közel valami tanya bekötőjéhez.



"Eltoltam odáig a motort, majd kabát, sisak, 1,5-ös pet palackkal a hónom alatt stoppolni kezdtem" - számolt be róla a férfi, aki nem volt túl népszerű, ugyanis nagyjából a harmincadik autó állt meg neki.



"Elvitt a sülyi benzinkútig, ahol mondtam neki, hogy köszönöm szépen, erre Ő, hagyjam csak, megvár, és vissza is visz" - lepődött meg rajta a bajba jutott motoros, hogy milyen segítőkész emberrel hozta össze a sors. Ám amire visszaért a motorjához, ez a meglepetés fogadta!



"Hát meg voltam hatódva. Köszönöm szépen a segítséget annak, aki oda-vissza fuvarozott, és az ismeretlen motorosnak a meglepetésbenzint! Mától az én boxomban is lesz ilyen benzinnel töltött pet palack" - írta a férfi a posztjában.

Forrás: 31es főút infó !! Mindenkit hazavárnak