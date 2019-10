Közlekedés

Szombattól új esti és éjszakai járatok közlekednek a váci és a ceglédi vasútvonalon

hirdetés

Szombattól új esti és éjszakai járatok közlekednek Budapestről a váci és a ceglédi vasútvonalon, így a közvetlen térségben élő mintegy százezer ember számára tervezhetőbbé, biztonságosabbá válik az éjszakai utazás - közölte a MÁV Zrt. szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a Budapest-Vác-Szob vonalon a szombatra és vasárnapra virradó éjjel folyamatos lesz a vonatközlekedés, szombattól óránként járnak majd személyvonatok a Nyugati pályaudvarról. A főként Dunakeszi lakosságának kérésére bevezetett éjszakai vonatok normál díjszabással vehetők igénybe, a vasúti bérletek is érvényesek és kiegészítő jegy váltására sincs szükség.



Hétfőtől pedig munkanapokon esténként két órával, egészen 21 óráig meghosszabbítják a délutáni csúcsidőszakban megszokott menetrendet.



A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon is bővül a késő esti, éjszakai járatok száma. Szombattól a hétvégéken 1.43-kor új vonatjárat indul Szolnokra a Nyugati pályaudvarról - írták.



Hozzátették, emellett munkanapokon hétfőtől a Balaton déli partján közlekedő járatok közül kettőnek - Székesfehérvár-Balatonszentgyörgy, Keszthely-Székesfehérvár - az útvonalát meghosszabbítják a budapesti Déli pályaudvarig.



Az új járatokkal bővült menetrend már elérhető a www.mavcsoport.hu oldalon és a MÁV-applikációban is.