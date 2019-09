Botrány

Shell: külsős fuvarozó cég cserélte össze az üzemanyagokat

A fuvarozó cég gépkocsivezetője az üzemanyag tankerekbe történő betöltésekor hibásan rögzítette, hogy a tanker mely rekeszébe került benzin és mely rekeszébe dízel üzemanyag. 2019.09.27 11:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Shell külsős partnere, egy szállító cég cserélte össze az üzemanyagokat a múlt hétvégén, a csere már az üzemanyag felvételekor, a depóban megtörtént; szerdáig több mint 500-an jelezték, hogy rossz üzemanyagot kaptak - olvasható Shell honlapján megjelent közleményben.



A fuvarozó cég gépkocsivezetője az üzemanyag tankerekbe történő betöltésekor hibásan rögzítette, hogy a tanker mely rekeszébe került benzin és mely rekeszébe dízel üzemanyag, így következhetett be az, hogy a töltőállomás benzin tartályába dízelt, míg dízel tartályába benzint fejtettek az azokban lévő aktuális készletre.



A 2019. szeptember 20-i szállítás során a Shell megbízásának megfelelően ráadásul azonos mennyiségű benzint és dízelt szállítottak ki a töltőállomásra. Az eltérő mennyiségű benzin és dízel esetén a hiba akár betöltéskor, akár lefejtéskor könnyebben azonosítható lett volna - jegyezték meg. A tévedés csak a Füredi úti benzinkutat érintette, itt a teljes mennyiséget lefejtették, így sem előtte, sem utána más töltőállomásra nem került felcserélt üzemanyag - írták.



Az üzemanyagok cseréjét hétfőn igazolta a hatósági laborvizsgálat. A Shell a fuvarozó céggel együtt a teljes szállítási folyamatot áttekinti és a szükséges intézkedéseket megteszi annak érdekében, hogy az ilyen jellegű hibákat kiszűrje - szögezték le. Elrendelték például, hogy egy tankerre különböző üzemanyagokból nem lehet azonos mennyiséget tölteni, mivel így könnyebben kiderülnek a hasonló hibák. Arra kérték egyúttal a fuvarozó partnereket, hogy még jobban ügyeljenek a szabályok betartására, és jelezzék, ha újabb lehetőséget találnak a biztonság erősítésére. Azt is kezdeményezte a cég fuvarozó partnereinél, hogy egyéb lehetőségeket is vizsgáljanak meg, amelyekkel a kiszállítás biztonságosabbá tehető.



A Shell az üzemanyag felcserélése miatti panaszokat kivizsgálja, és megtéríti a jogos igényeket - olvasható a közleményben.