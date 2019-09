Balesetveszély

Életveszélyes manőverrel veszélyeztette a forgalmat két autós az M5-ösön

A szombati halálos baleset rendesen megakasztotta az M5-ös soroksári bevezető szakaszát, még az üzletközpontoknál is dugó volt, se ki se be nem tudtak közlekedni az autók. 2019.09.16 11:50 ma.hu

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, halálos baleset történt szombaton az M5-ös Soroksári szakaszán: három autó ütközött, egy 63 éves nő életét vesztette. A karambol - amelyről helyszíni fotókat is közzétettek - miatt hatalmas dugó alakult ki.



A helyszínelés sokáig elhúzódott, így a környéken lévő bevásárlóközpontoknál is káosz alakult ki. A felüljárókon sorakoztak a járművek, a körforgalmak álltak, maga a sztráda pedig órákon át közlekedhetetlen volt.



Mindenki próbált kerülni, aki még idejében észlelte az eseményeket, de aki belefutott a balesetbe, az órákat ült az autójában. Kivétel két sofőrt, akik igen egyedi módszerrel hagyták el a helyszínt.



Ez nemcsak szabálytalan, de életveszélyes is, ráadásul a sofőrök nem csak maguk, mások testi épségét is kockáztatták a manőverükkel.