Baleset

Döbbenetes részletek a vasúti átjáróban történt tragédiáról

hirdetés

Mint ismeretes, ketten meghaltak, amikor autójukkal vonattal ütköztek Tápiógyörgyén kedden. A baleset a Szilvási úti vasúti átjáróban történt.



A Tényeknek nyilatkozott egy szemtanú. Arról számolt be, hogy a kocsi megkerülte a sorompót, hiába mutatott tilos jelzést a fénysorompó is.



"Annyit láttunk, hogy egy bordó színű autó megkerülte a sorompót, majd elé hajtott a gyorsvonatnak, ami érkezett Szolnok irányából. Működött minden jelzőfény, a sorompó is" – mondta a férfi a Blikk beszámolója szerint. Hozzátette: mindenfelé ruhadarabok és alkatrészek voltak. A vonat 450 méteren át tolta a kocsit.



"Még az ablakunk is beleremegett, akkora csattanás volt" - mondta egy közelben lakó nő.