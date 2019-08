Autó

Nem engedi a Toyota a téves pedálhasználatot

Az úgynevezett akaratlan gyorsítás elleni technológiát készül beépíteni autóiba a Toyota. A rendszer más megoldásokkal szemben a gyalogosokat is óvja a gázolástól, illetve nagyobb sebességnél sem engedélyezi a veszélyes mértékű gyorsítást.



Miközben az autóipari gyártók és beszállítók hatalmas erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minél biztonságosabb legyen a közlekedés, a megdöbbentő valóság az, hogy az autóbalesetek 94 százaléka a vezető mulasztásának róható fel.1 Logikus tehát a következtetés, hogy azok az igazán hatékony balesetmegelőző technológiák, amelyek képesek kiküszöbölni, semlegesíteni a leggyakoribb emberi hibákat.



Ilyen banális, de rendkívül veszélyes hiba, amikor az autóvezető összekeveri a pedálokat. Az is súlyos balesetet okozhat, ha akaratlanul fékezünk, de jóval gyakoribb és sokkal veszélyesebb jelenség, amikor a sofőr a fék helyett a gázra lép, és a jármű kontrollálatlanul gyorsítani kezd. A jelenséget még kritikusabbá teszi, hogy általában álló helyzetben vagy kis sebességnél következik be, olyan környezetben (például parkolóban), ahol gondos manőverezés, fokozott óvatosság lenne indokolt. Így a hirtelen, váratlanul megugró autó akár csak pár arasznyi utat megtéve is életveszélyes sérüléseket okozhat, a vezetőnek pedig nincs ideje arra, hogy tévedését felismerve korrigáljon.



Erre a problémára kínál megoldást az a technológia, amelyet a japán Jomiuri Simbun napilap értesülései szerint már a közeljövőben piacra dobhat a Toyota. A rendszer az autók meglévő szenzorrendszerei segítségével érzékeli, ha gyalogos tartózkodik a jármű előtt, és ha ilyenkor a vezető hirtelen gázt ad, megakadályozza a gyorsítást. Eddig csak olyan funkciók léteztek a piacon, amelyek autó vagy egyéb akadály észlelésekor gátolták a gyorsítást, ám a gyalogosgázolás ellen nem nyújtottak védelmet.



Mivel a technológia már létező fedélzeti rendszerekre épül, annak sincs elméleti akadálya, hogy azt utólag építsék be különböző Toyota modellekbe. A napilap szerint erre hamarosan lehetőséget is teremt az autógyártó, méghozzá igen kedvező, nagyságrendileg 50 ezer japán jenes (kb. 140 000 Ft) áron – azért ilyen olcsón, mert szeretnék, ha minél többen megrendelnék ezt a potenciálisan életmentő technológiát.



Mivel a rendszert elsősorban idős autóvezetőknek szánják, elsőként a köreikben népszerű modellekhez lesz elérhető a technológia. A rendszer egyébként akkor sem engedélyezi a padlógázas gyorsítást, ha nincs közvetlen akadály a jármű előtt: ilyen helyzetekben azonban fokozatosan veszi el a gázt a vezérlés. A Toyota szerint a gyalogosok védelme abszolút prioritást élvez, a technológiát pedig csak a vásárlók kifejezett kérésére építik be az autóba, illetve vélhetően módot teremtenek annak – szükség esetén – átmeneti kikapcsolására is.



Fotók: Toyota, JNCAP

