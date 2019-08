Fejlesztés

Szerdától újítják fel a Szentendrei utat

hirdetés

Augusztus 21-én, szerdán kezdődik a Szentendrei út felújítása a Mátyás király út és Pünkösdfürdő utca közötti, több mint egy kilométeres szakaszon.



A munka során az útszakaszt újraaszfaltozzák, ahol szükséges, teljesen új útpályaszerkezet épül, rendezik a parkolási helyzetet, a közvilágítást, a vízelvezetési rendszert és a zöldfelületeket. Az útépítés miatt 25 fát ki kell vágni, amelyhez rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek, pótlásként 283 fát ültetnek - olvasható a BKK közleményében.



A munkavégzés idejére a Szentendrei út Mátyás király út és Hollós Korvin Lajos utca közötti szakaszát egyirányúsítják a városhatár felé; aki a városközpont felé tart, érdemes lesz majd a Pünkösdfürdő utca–Batthyány utca, vagy a Hollós Korvin Lajos utca–Dózsa György utca útvonalon kerülnie. A beruházás első harmadában az Ürömi utat a Szentendrei út és a Dózsa György utca között a Szentendrei út felé egyirányúsítják, ezért a Szentendrei útról nem lehet majd balra fordulni.



A forgalmi rend változása miatt módosul a Szentlélek tér irányú 134-es és a Dél-Pest felé tartó 923-as busz útvonala is: a Szentendrei út helyett mindkét buszjárat a Batthyány utcán és a Rákóczi úton halad.



A 134-es autóbusz nem érinti a Szent István utca és a Czetz János köz közötti megállóit. A buszjáratra a Batthyány utcában a Szent István utca kereszteződésénél, a Rákóczi úton a Mátyás király út, majd az Attila utca kereszteződésénél, ezt követően pedig a 923-as busz Czetz János köz megállójában lehet felszállni.



A 923-as busz nem érinti a Pünkösdfürdő utca és a Csillaghegy H megállóhelyet. A buszjáratra a 134-es busz Madzsar József utca / Pünkösdfürdő utca megállójában, majd a Rákóczi utcában a Mátyás király út kereszteződésénél lehet felszállni.



A Szentendrei út felújításával párhuzamosan jelenleg is zajlik a Mátyás király út felújítása, ehhez kapcsolódóan a Mátyás király út továbbra is egyirányú a Batthyány utca irányába.



A fakivágások miatt feljelentették a kerületi önkormányzatot, ezért nem kezdték el az útfelújítást az ügyészségi vizsgálat idején. A vizsgálatot befejezték és megállapították, hogy alaptalan volt a bejelentés.