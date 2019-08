Magyar Nagydíj

Torlódik a forgalom a Hungaroring és a főváros közöttt

Sok autó tart az M3-as autópályára Budapest felé a Hungaroring felől, ahol véget ért a Forma 1-es verseny, torlódik a forgalom. 2019.08.04 19:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Útinform közleményében azt írták, a Hungaroring felől az M3-as autópálya 19-es kilométerénél az új csomópontnál, valamint a mogyoródi csomópontnál lehet ráhajtani az M3-asra, ahol már telítettek a sávok. A forgalmat a versenypályától az M3-as autópályáig rendőri segítséggel irányítják, az autópályán Mogyoród térségében és az M0-s autóúttól a főváros felé vezető szakaszon is csak lépésben lehet haladni.



Hozzátették: nemcsak az M3-ason, hanem a környező alsóbb rendű utakon is nagy a zsúfoltság: telített a 3-as főút is Aszód és Kistarcsa között.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu honlapon azt közölte: a Hungaroring környékén lévő utak mindegyike - Mogyoród és Szilasliget felé is - csak egy irányba, a versenypályától kifelé járható.



A parkolókból és a környező utakról a járművek távozása várhatóan az esti órákig eltart, a forgalmirend-változást a rendőrség ezért a szükséges ideig fenntartja.