Aston Martin szalon nyílik Magyarországon

A márkát Magyarországon vezetik be a közép-kelet-európai térségben először, ez a szalon szolgálja majd ki Szlovéniát, Horvátországot, Szerbiát, Bosznia-Hercegovinát és Albániát is.

Importőri szerződést kötött a luxusautó-gyártó Aston Martin a Gablini csoporttal, amely jövő májusban szalont nyit Magyarországon a brit márka számára. A megállapodást csütörtökön Budapesten írta alá Thomas Kiesele, az Aston Martin európai elnöke és Gablini Gábor, a magyar társaságcsoport alapító-tulajdonosa.



Az aláírás alkalmából tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a márkát Magyarországon vezetik be a közép-kelet-európai térségben először, ez a szalon szolgálja majd ki Szlovéniát, Horvátországot, Szerbiát, Bosznia-Hercegovinát és Albániát is.



Az importőr arra számít, hogy már az első tört évben legalább 15-öt eladnak a James Bond-filmekben ismertséget szerző márkából, és ezt két év alatt megduplázzák.



A Gablini csoport a tulajdonos tájékoztatása szerint több száz millió forintot fordít az M3-as autópálya mellett elhelyezkedő szalon kialakítására, a jelenleg átépítés alatt lévő 1800 négyzetméteres telephelyen 300 négyzetméteren helyezik majd el az Aston Martin modelljeit. Gablini Gábor jelezte: a luxus szegmensbe lépéssel új kultúrát kell kialakítania a magyar importőrnek.



A Gablini csoport több mint 30 éve van jelen a magyarországi újautó-kereskedelemben, eddig 5 márkát forgalmazott. A cég jelenleg öt telephellyel rendelkezik Budapesten és vonzáskörzetében, ezek tavaly 2000 autót értékesítettek. A csoport árbevétele 2018-ban elérte a 17 milliárd forintot.



Thomas Kiesele arról beszélt, hogy az Aston Martin a következő években megújítja a termékportfóliót, 7 új modellel áll elő. A tervek szerint a sportosabb modellek felé mozdulnak el. Kérdésre válaszolva arról tájékoztatott, hogy 2018-ban 1000 Aston Martin autót adtak el, és az idei első fél évben 22 százalékkal bővültek az eladások.



A Reuters július elején kiadott tudósítása szerint, amelyet az MTI is idézett, a gyártó tavaly összesen 4441 járművet adott el, 26 százalékkal többet a megelőző évinél. Az Aston Martin tavalyi kamat- és adófizetés, valamint amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 20 százalékkal, 247,3 millió fontra nőtt, míg a cég bevétele 25 százalékkal, 1,1 milliárd fontra ugrott.