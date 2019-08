Közlekedés

Magyar Nagydíj - Forgalmi változások lesznek Mogyoród környékén

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében azt írták, a korábbi évekhez képest a legnagyobb változás az, hogy a Budapest irányából érkezők a 19-es kilométerszelvénynél épült új csomóponton át, valamint a 23-as jelzésű mogyoródi csomópont felől is meg tudják közelíteni a Hungaroringet. A főbejárat megközelítéséhez a Nyíregyháza felől érkezők is használhatják majd az új csomópontot.



Az M3-as autópálya fővárosból kivezető oldalán az M0-s autóút csomópontja és a Ring pihenőhely között (13-18 kilométerszelvény) a leállósávon külön forgalmi sávot alakítanak ki a VIP-vendégeknek és a szerződött taxitársaságnak. Ezen keresztül csak ők és a megkülönböztető jelzést használó járművek közelíthetik meg a versenypályát.



Az M3-as autópálya a 10-es kilométerszelvénytől csak útdíj megfizetése ellenében vehető igénybe - hívta fel a figyelmet a közútkezelő.



A Liszt Ferenc-repülőtér felől az elmúlt évekhez hasonlóan az M31-es autópályán át is megközelíthető a Hungaroring. Az M5-ös felől érkezők az M0-s autóút 54-es csomópontjánál tudnak ráhajtani az M31-esre, majd azon végighaladva az M3-as autópálya mogyoródi és az új 19-es jelzésű csomópontján át érhetik el a versenypályát.



Az ideiglenes forgalmi rendet sárga színű tájékoztató, illetve változtatható jelzésképű táblák jelezik majd. Kiemelték, hogy az M31-es autópálya irányából jövők is csak díjfizetés ellenében használhatják az M3-as autópályát.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívta a figyelmet arra is, hogy az M3-as autópálya Budapestről Gödöllő felé vezető szakaszán hosszabb menetidőre kell számítani szombat és vasárnap délelőtt, valamint csütörtök délután, az ingyenes boxutca-látogatás idején.



A Budapestre vezető szakasz forgalma szombaton az időmérő edzés után, vasárnap pedig a verseny végeztével, 17 és 20 óra között növekszik majd jelentősen. A torlódások elkerüléséért vasárnap délután az M3-ason a Nyíregyháza felől Budapestre tartóknak Gödöllőtől az M31-es autópálya - M0-s autóút útvonalat ajánlják.



A verseny befejezése után a 19-es kilométerszelvénynél épült, valamint a mogyoródi csomópontnál lehet ráhajtani az M3-as autópályára. A Hungaroring környékén a forgalom irányítását a rendőrség koordinálja, kérik az autósokat, hogy a versenypálya körüli utak minél gyorsabb kiürítéséhez kövessék a hatóságok utasításait.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a honlapján azt írta, a rendezvény ideje alatt Szilasligeten, a József Attila úton a 3-as főútig, Mogyoródon a Gödöllői úton és a Dózsa György úton - amíg a forgalom nagysága lehetővé teszi - kétirányú lesz a forgalom. A Mázsa tértől a Dózsa György út irányába viszont a délelőtti órákban csak a versenypálya felé, délután csak onnan kifelé haladhat a forgalom.

Az Autós Mozi camping és a Szilasligeti buszforduló között a forgalom végig kétirányú lesz, de a Hungaroring főbejárata és a Szilasligeti buszforduló között, a főbejárat felől a 7-es és a 6-os kapu irányába Szilasliget felé egy irányba lehet haladni.



A Mogyoród HÉV átjárótól a délelőtti órákban a versenypálya felé a 2-es kapuig, délután pedig kifelé szintén egyirányú lesz a forgalom.



Az M3-as autópálya 19. kilométerszelvényénél épült új kihajtótól a Kerek tóhoz csak egy irányba, befelé lehet közlekedni. Vasárnap a futam után az autópálya felhajtó felé Budapest és Nyíregyháza irányába - az M3-as autópálya Gödöllő csomópontján keresztül - az M31-es autópályán díjmentesen lehet közlekedni Budapest felé - hívták fel a figyelmet.



A Mogyoród Kerek-tó és a Hungaroring főbejárata, illetve a 7-es kapu közötti úton délelőtt csak a főbejárat és a 7-es kapu felé, délután csak a Kerek tó felé lehet majd közlekedni. A Kerek tótól a verseny után két irányba lehet haladni: az M3-as autópálya felé és a Mogyoród, Templom tér felé.



A verseny után a Super Gold belső parkolóból a 7-es kapu és a Hungaroring főbejárata között csak a főbejárat felé lehet haladni, valamint a 7-es kapun keresztül Kerepes-Szilasligeten át a 3-as főút irányába. A 8-as és 7-es kapu közötti Gratis 1 parkolóból pedig Csömörön keresztül lehet a főváros felé tartani.



Kiemelték, a forgalom folyamatosságát minden érintett útszakaszon rendőri irányítással, tájékoztató táblákkal segíti a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.



A versenypálya körüli és az odavezető utakon csütörtök reggeltől hétfő reggelig megállási tilalom lesz érvényben. A szabálytalanul parkoló járműveket a rendőrség elszállíttatja, azokat csak a szabálysértési bírság és a szállítási költség kifizetése után kaphatják vissza a tulajdonosok - olvasható a közleményben.