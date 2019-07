Közlekedés

Pénteken újból forgalomba helyezik a letenyei közúti határátkelőt

Péntek reggeltől ismét forgalomba helyezik a négy hónappal ezelőtt hídfelújítás miatt lezárt letenyei közúti határátkelőt, ezzel az autópálya-átkelőn is csökkenhet a várakozási idő - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti osztályvezetője hétfőn a helyszínen.



Sinkovics Róbert a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy március 21. óta van zárva a letenyei közúti átkelő, azóta minden járműforgalmat - esetenként egy órát is meghaladó várakozási idővel - a párhuzamos autópálya-átkelőn bonyolítanak le.



A régi magyar-horvát átkelőn a tervezettnek megfelelően befejeződött a Mura-híd felújítása, így a járművek és a gyalogosok péntek reggel hat órától ismét használhatják.



A két letenyei határátkelőt évente mintegy ötmillió utas - jelentős számban külföldi - veszi igénybe, 70 százalékuk a három nyári hónapban, az Adriai-tengerre utazva vagy visszafelé. Havonta 18-21 ezer teherjármű is ott lép át Horvátországba vagy onnan Magyarországra. Ezt a forgalmat pedig a lezárás ideje alatt teljes egészében az autópályára terelték át - jelezte Sinkovics Róbert.



Hozzátette: péntektől visszaáll a korábbi forgalmi rend, vagyis a tehergépkocsik, a gyalogosok, valamint az autópályákról egyébként is letiltott egyéb járművek újból kizárólag a közúti átkelőt vehetik igénybe. Továbbra is az autópályán haladhatnak át az autóbuszok, minden egyéb járművel pedig lehetőség van mindkét átkelő használatára.



A rendőrség tapasztalatai szerint a nyári vakáció idején - már nemcsak hétvégi napokon, hanem pénteken és hétfőn is - megnövekedett turistaforgalom miatt a közúti átkelőhelyen személyautókkal rövidebb várakozási idővel lehet számolni, mint az autópályán. Az eddigiekhez képest a sztrádán is várhatóan csökken az átléptetés ideje, a lezárás idején kizárólag a kamionoknak fenntartott sávot ugyanis újból megnyithatják a személyautóknak - mondta a határrendészeti osztály vezetője.