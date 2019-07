Baleset

Elengedte a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét

hirdetés

Elengedte a horvát rendőrség annak a BMW-nek a sofőrjét, aki két napja súlyos balesetet okozott az A4-es autópályán a Varasd (Varazdin) közelében lévő fizetőkapunál, a balesetben magyarok is megsérültek - írta a Jutarnji List című horvát napilap szombaton, a zágrábi rendőrségtől kapott információkra hivatkozva.



Az újság úgy tudja, a 35 éves férfi ellene büntetőjogi eljárás folyik a baleset miatt.



Nem hivatalos információk szerint a hatóságok annak a vér- és vizeletmintának az eredményére várnak, amelyet rögtön a baleset után vettek az elkövetőtől az egyik kórházban, hogy megállapítsák, kábítószer hatása alatt állt-e. Az alkoholteszt már korábban kimutatta, hogy a férfi nem volt ittas állapotban. Várják továbbá a telefonszolgáltató jelentését is, hogy kiderüljön, a sofőr használta-e telefonját a baleset előtt, valamint az egészségi állapotára vonatkozó adatokat, hogy megállapíthassák, az hozzájárulhatott-e a tragédiához. A férfi ellen súlyos testi sértés bűntette miatt emelhetnek vádat.



A szörnyű baleset csütörtökön délután történt. A magyar család gépkocsijával a fizetőkapuhoz érve lassított, amikor - a közzétett felvételek szerint - fékezés nélkül, teljes sebességgel hátulról beléjük rohant egy BMW, amelyet a 35 éves horvát állampolgár vezetett. Az óriási ütéstől a magyarok autója először nekicsapódott a beton úttorlasznak, majd a fizetőkapu bódéjának, ezután megpördült a tengelye körül, és egy másik bódénak, illetve az ott várakozó magyar rendszámú autónak is nekicsapódott.



Háromnegyedórát vett igénybe, míg a tűzoltók kiszabadították a roncsból a 38 éves magyar férfit és a 38 éves nőt, valamint nyolcéves fiukat. Válságos állapotban szállították őket kórházba. A legfrissebb sajtójelentések szerint bár mindhármuk sérülései súlyosak, jelenleg stabil az állapotuk.