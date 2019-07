Autó

Távozik posztjáról a BMW elnök-vezérigazgatója

Nem kéri megbízatásának meghosszabbítását és így 2020 áprilisának végén távozik posztjáról Harald Krüger, a BMW német autógyártó elnök-vezérigazgatója - jelentette be a bajor konszern pénteken Münchenben.



Krüger 2015 májusa óta vezeti a céget. Utódlásáról július 18-án tárgyal a vállalat vezetése - tudatta a BMW. A cég ügyeire rálátó források szerint a jelenlegi fejlesztési vezető, Klaus Fröhlich, vagy a gyártási igazgató, Oliver Zipse válthatja jövő tavasszal Krügert - írja az n-tv német hírcsatorna híroldala.



"Tíz évet töltöttem el a cég vezetésében, ebből négyet a vállalat élén, s ezután most szakmailag új irányba szeretnék elindulni" - mondta Harald Krüger.



Krügert amiatt érték bírálatok, mert a bajor autógyártó ázsiai versenytársaihoz képest megkésve kezdett foglalkozni az elektromobilitással, a villanyautók kifejlesztésével és gyártásával. Az n-tv azt írja, hogy az elmúlt napokban olyan pletykákat lehetett hallani a vállalat müncheni központjának folyosóin, hogy a cégvezetés nem hosszabbítja meg Krüger megbízatását.



"Mélyen tisztelem Krüger jelenlegi döntését, és teljesen megértem a jövőre vonatkozó terveit" - magyarázta Norbert Reithofer, a BMW igazgatótanácsának elnöke, aki Krüger előtt vezette a vállalatot.



Az 53 éves, gépészmérnök végzettségű Harald Krüger már 2003-ban vezető beosztásban dolgozott a BMW-nél; személyzeti kérdésekért és a Mini és a Rolls-Royce márkáért felelt. De nem sokkal hivatalba lépése után nyilvánosan összeesett a frankfurti autószalonon. Egészségével kapcsolatban azóta is számos találgatás született.