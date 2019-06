Közlekedés

Ne csodálkozzon, ha sok a kátyú - ettől az aszfaltozási 'technikától' a haja is égnek áll! - videó

Olvasónk küldte be az alábbi videót, amelyen egy aszfaltozási varázslat látható. A '"szakember" a zsákos anyagot a helyszínre viteti, majd a kiöntött zsák tartalmát szépen sportcipővel beletapicskolja a felületi egyenlőtlenségbe. És kész is. Nem is tudtuk, hogy ilyen fejlett technológiai megoldásaink vannak már, mint az instant kátyúaszfalt.