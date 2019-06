Innováció

Az okosgumik fejlesztésére koncentrál a jövőben a Bridgestone

2019.06.22

Az okosgumik fejlesztésére koncentrál a jövőben a Bridgestone, amely nemcsak a flottakezelőknek, hanem a magánvásárlóknak is szeretne a közeljövőben adatokat közlő abroncsokat értékesíteni.



A világszinten piacvezető japán Bridgestone római központjában erről Emilio Tibero, a cég technológiai vezetője beszélt.



Elmondta, az okosgumik fejlesztésében az első lépés az úgynevezett RFID technológia bevezetése, amellyel azonosítható az adott gumiabroncs. A jövőben a társaság olyan jeladókat telepítene először elsősorban a kereskedelmi járművekre kínált abroncsokba, amelyek a guminyomáson kívül a gumi futófelületének állapotát is figyelik. Ezeket az adatokat felhasználva a gyártó tanácsokat és figyelmeztetéseket tud küldeni az ügyfeleknek. Az azonosíthatóság akár egyéni árak kialakítását is lehetővé teszi - jegyezte meg a szakember.



Emilio Tibero hozzátette: egy autómegosztó szolgáltatás esetében a flotta kezelése szempontjából elengedhetetlenül fontos adatokat oszthatnak meg a gumi használójával. Az adatgyűjtés a GDPR-elveknek megfelelően zajlik majd - jelezte.



Emilio Tiberio idézte legutóbbi kutatásukat, amely azt mutatja, hogy 2030-ra minden autóban lesz olyan okos technológia, amely adatokat közöl, 57 százalékuk lesz teljesen elektromos meghajtású, 22 százalékuk pedig önvezető funkcióval is rendelkezik majd.



A technológiai vezető elmondása szerint a cég éves szinten 800 millió dollárt fordít kutatás-fejlesztésre, ennek jelentős részét a jövő gumijának kialakítására fordítják.



Felméréseik szerint egyre nagyobb igény lesz a halkabb gumikra, mivel az autók száma folyamatosan emelkedik. Ezt az igényt szolgálja ki a gyártó új, Enliten technológiával készülő abroncsa is, amelynek a tesztek szerint 10 százalékkal könnyebb és 20 százalékkal kisebb a gördülési ellenállása a korábbi abroncsokénál. Az alacsonyabb ellenállás pedig alacsonyabb zajszintet, fogyasztást és ezzel a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését is eredményezi.