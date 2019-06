Közlekedés

A biztonsági öv használatát is figyeli a szupertraffipax

Már több mint három éve üzemel Magyarországon a Véda Közúti Intelligens Kamerahálózat (közismertebb nevén szupertraffipax), amivel elsősorban a gyorshajtókra vadásztak a rendőrök.



Mint kiderült, a rendszer már a biztonsági öv használatára is figyel, de a tavaly felmerültekkel összhangban csak az illetékes rendőrkapitányság által lefolytatott eljárás után szabnak ki bírságot is emiatt - írja a jogmagazin.hu.



A rendőrség a lap megkeresésére azt írta, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzésére kifejlesztett funkciót.



"A biztonsági öv használatának elmulasztásáról készülő képi dokumentáció nemcsak automatizált módon kerül kiértékelésre, hanem minden esetben az eljárás lefolytatására illetékes hatóság is értékeli, így a lefolytatott eljárásban a jogsértés ténye 100%-osan bizonyítható" - közölték.