Videóra vették, ahogy a nézők közé hajt egy versenyző a Tótkomlós rallyn

Nézők közé hajtott egy versenyző a Tótkomlós rallyn. A balesetnek 11 sérültje van, 2 súlyos sérültet helikopter szállított el a helyszínről. 2019.06.10 07:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tűri Zsanett, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletes munkatársának tájékoztatása szerint vasárnap, a Tótkomlós rallyn az egyik versenyző a nézők közé hajtott. A történtek körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretein belül vizsgálja.



Nem hivatalos információink szerint többen is megsérültek. A Beol.hu olvasói beszámolói alapján a versenyautót a nézőközönség emelte fel, hogy az alá szorult sérülteket ki tudják szabadítani. A helyszínre mentőhelikopterek is érkeztek.



Hangai József, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa megerősítette azt, hogy többen is megsérültek, azonban pontosabb információkkal csak a későbbiekben tud szolgálni.



A sajnálatos balesetet követően a szervezők az alábbi közleményt tették közzé:

"Szervezői-Rendezői Közlemény!

A mai napon a X. Tótkomlós Racing Versenyt követő felvonuláson a 32 rajtszámú autó egy jobbos visszafordító kanyar után megcsúszott és a nézők közé futott. A sérülteknek minél hamarabbi felépülést kívánunk!"

