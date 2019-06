Közlekedés

Megváltozik kedden a forgalmi rend Fót térségében

Megváltozik kedden a forgalmi rend az M2-es autóút fejlesztése miatt Fót térségében - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs titkársága pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a forgalmi rend elsőként a Dunakesziről Fót felé vezető 2101-es út (Fóti út) körforgalma és a Hajcsár út közötti szakaszon módosul az M2-es autóút felett átvezető híd szerkezeti felújítása miatt.



Mint írták, várhatóan június 11-én egyirányúsítják a forgalmat az érintett szakaszon Fótról Dunakeszi irányába, így az M2-esre történő felhajtás mindkét településről továbbra is elérhető marad. A hídszerkezet felújítása várhatóan szeptemberig zajlik - fűzték hozzá.



A tájékoztatás szerint a 2101-es út és a Hajcsár út csomópontjában körforgalmat építenek ki, emiatt jelzőlámpák telepítésére is szükség lesz június végétől.



A szeptemberig fennálló új forgalmi rend szerint az M2-es autóutat Fót északi részénél, a Németh Kálmán út felé lehet majd elhagyni. Az új kihajtóág megnyitásával egy időben a meglévő Dunakeszi-Fót csomópont lehajtóját ideiglenesen lezárják.



Közölték azt is, hogy az épülő Fót északi csomópontban a nyugati körforgalom befejezéséhez szintén szükség van félpályás forgalomkorlátozásra, amely júliustól augusztus közepéig lesz érvényben.