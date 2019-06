Autó

Újabb per a Tesla ellen - elütött egy terhes nőt a két éves fia a saját kocsijukkal

Bizony, egy terhes anyuka beperelte a Teslát, mert a gyereke elütötte őt a kocsival. 2019.06.06 12:42 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb per kerekedett a Tesla ellen, miután egy kaliforniai nő beperelte az autógyártót. Történt ugyanis, hogy a férjétől kapott vadonatúj Model X váratlanul működésbe lépett, míg ő a csomagtartóból pakolt, ennek eredményeként a jármű a garázsfalhoz préselte a 8. hónapban járó állapotos asszonyt. Súlyos sérüléseket szenvedett, csonttörése is volt.



Az autóban, pontosabban a volánnál egyébként 2 éves fia ült, akit ő maga tett oda. A jogi keresetet azért adta be, mert szerinte a jármű túl könnyen beindítható.

A Tesla azt mondta, az autó pont úgy viselkedett, ahogyan tervezték. A rögzített adatok pedig azt mutatják, hogy valaki benyomta a féket, vezető üzemmódba állította, majd sebességet is adott.