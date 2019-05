Vasúti

Hétfőn újraindul a vonatközlekedés a Keleti pályaudvaron

2019.05.24

A hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartási munka a Keleti pályaudvaron, május 27-én, hétfőn újraindulhat a menetrend szerinti vonatközlekedés - jelentette be Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója pénteken az eddig elvégzett munkákat bemutató sajtótájékoztatón, Budapesten.



Kiemelte, hogy az elvégzett munkáknak is köszönhetően javulni fog a pályaudvar szolgáltatási színvonala, a menetrendszerinti közlekedés és az eddigieknél jobban el lehet majd kerülni az esetleges üzemzavarokat.



A Keleti pályaudvarra naponta 400 vonat érkezik és indul, évente 12 millió utast szolgál ki - tette hozzá.



Ismertette, a Keleti pályaudvar kéthetes karbantartása során újraaszfaltozták az utasforgalmi területeket a csarnok egész területén, és modern ledes utastájékoztató kijelzőfalat alakítottak ki, korszerűsítették a térvilágítást, lebontották a korszerűtlen büféket, pavilonokat. A pályaudvar teljes hálózatán javították a vasúti pályát, és elvégezték a szükséges beavatkozásokat a felsővezetéki hálózaton.



A tervekről szólva az elnök-vezérigazgató elmondta, még az idén megújítják a Keleti pályaudvar vizesblokkjait.



A MÁV-csoport a társaság számára rendelkezésre álló európai uniós forrás átcsoportosítására tett javaslatot a kormánynak, szeretnének egy új, korszerű utascentrumot kialakítani már a jövő évben az aluljárói szinten, ahol egyebek közt nemzetközi és belföldi jegypénztárat hoznának létre - mondta Homolya Róbert.



A MÁV tájékoztatása szerint az utascentrum a peronszint alatt, a jelenlegi belföldi pénztárak és a pénztárak előtti terület teljes átépítésével valósulhat meg. Kilenc pénztári és két ügyfélszolgálati munkahely kaphat majd helyet, így a belföldi- és a nemzetközi menetjegy-értékesítésen túl az információs- és az ügyfélszolgálati iroda is itt működhet tovább. Kialakítanának még egy szolgáltatásértékesítő irodát, ahol a csoportos utazásokkal kapcsolatos igényeket intézik majd. A nemzetközi jegyváltást segítve az utascentrumban elhelyeznek egy önkiszolgáló nemzetközi jegyvásárlási pontot is.



Homolya Róbert közölte, az utascentrum kialakításának költsége mintegy 1 milliárd forint lenne, a tervezés folyik, reményeik szerint a szükséges közbeszerzéseket az idén október elején kiírják, jövő év végén pedig már megújult környezetben fogadnák az utasokat a Keleti pályaudvaron.

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret a belvárossal összekötő kötöttpályás közlekedésről szólva Homolya Róbert elmondta, a kormány és a főváros terve szerint a Nyugati pályaudvarral összeköttetésben lévő Kőbánya-Kispestről indulna egy leágazás a 100-as vonalon a repülőtér érintésével, ami Monornál jönne vissza a fővonalra. Ennek a tervezési munkáját a NIF Zrt. már elvégezte. Ehhez kapcsolódóan a MÁV Zrt. javasolja, hogy Kőbánya-Kispestről közvetlen vasúti összeköttetést létesítsenek a Keleti pályaudvarra is, ahonnan 15 percenként indulhatnának vonatok a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, ami 20 perces eljutást tenne lehetővé a Keleti pályaudvarról.



Megjegyezte, remélhetően négy-öt év múlva teljesen megújult Keleti pályaudvarról lehet majd beszélni.



Homolya Róbert a sajtótájékoztatón felidézte, hogy tavaly ősszel indította a MÁV-csoport a komplex állomásfelújítási programot a 30 legforgalmasabb állomásra és a 20 legforgalmasabb megállóhelyre. Az idén 5 milliárd forintot tettek félre a programra a MÁV-csoport üzleti tervében, remények szerint minden évben a cégcsoport saját költségvetéséből a szükséges forrást biztosítani tudják. Az idén többek között megújul a Zugló vasútállomás és a Kőbánya alsó megállóhely, továbbá folyamatban van a Kelenföldi pályaudvar jegypénztárának elhelyezése az aluljáróban.



A MÁV tájékoztatása szerint a Keleti pályaudvar jelentős forgalmát példázza, hogy tavaly több mint 4 millió menetjegyet értékesítettek, az állomás 2018. évi nettó bevétele meghaladta az 5,6 milliárd forintot. Az összes menetjegy kétharmadát a pénztárakban, a fennmaradó egyharmadát automatákból vették meg.