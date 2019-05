Közlekedés

Hoppá, ez az információ a rendőrségtől minden autóst érint

Akár egy videófelvétel alapján is indulhat eljárás a szabályszegő autósok ellen, ehhez azonban több feltételnek is teljesülnie kell. 2019.05.13 08:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Pár napja eléggé felborzolta a kedélyeket egy teherautós, aki ámokfutásba kezdett kora reggel. Az egymás után több szabálytalanságot elkövető sofőr ellen az Országos Rendőr-főkapitányság a felvétel alapján eljárást indított.

Mint ismeretes, a rendőrség a látókörébe kerülő, kiemelt tárgyi súlyú szabályszegés, vagy bűncselekmény gyanúját felvető esemény esetén hivatalból eljárást indít. Ám azzal, hogy a hatósághoz eljut egy felvétel, még nem indul automatikusan eljárás. Ehhez több dolog is kell - tájékoztatta a rendőrség az Inforádiót. Például az, hogy:

- azonosítható legyen a helyszín,

- hogy valóban szabályt sértett-e a sofőr, és

- hogy kiderüljön, Magyarországon történt-e az eset, hiszen a magyar hatóságok csak a határokon belül járhatnak el.



A felvétel készítésének idejét is ismerni kell, mert ilyen esetekben is létezik elévülés.



Ráadásul, a felvételen szereplő időpont nem elég, azt ugyanis a felvétel készítője állítja be a készüléken. Ebből az következik, hogy egy ilyen felvétel megszerzése után újabb bizonyítékokat kell gyűjteni - például a készítő tanúvallomását.



Magyarország útjain, főleg Budapesten gyakran találkozni kisebb-nagyobb szabálysértéseket elkövető autósokkal. Az ORFK Baleset-megelőzési osztálya épp a múlt héten tett közzé egy felmérést a témában - mondta el az InfoRádiónak Berzai Zsolt rendőr-alezredes. Ebből az derült ki, hogy a magyar járművezetők fele, egész pontosan 51 százaléka együttműködő, nyugodt sofőrnek számít, vagyis defenzívnek mondható.



"A fiatalok és a fővárosiak kevésbé tűnnek előzékenynek a volán mögött, míg a vidékiek és az idősebbek nagyobb körültekintéssel vesznek részt a forgalomban" - mondta Berzai Zsolt.



A közlekedési szabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak, így a forgalom akkor működhet rend3esen, ha ezeket a szabályokat mindenki betartja, és ha kell, a többi közlekedővel előzékeny és udvarias - tette hozzá a rendőr-alezredes.