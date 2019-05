Autó

Nem volt kellően jó a világ legdrágább autója C. Ronaldónak - átalakíttatta

Cristiano Ronaldo köztudottan szereti a luxusautókat, garázsában több millió euró értékű sportkocsi van. Gépjárműparkját a portugál focista a Bugatti La Voiture Noire egyetlen létező példányával koronázta meg - a 16,7 millió eurós személygépkocsi a világ egyik legdrágábbja is.



Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni, 1500 lóerős, 420 km/h végsebességű. Ennek ellenére Ronaldónak nem tetszett, hogy hátsóján 5 kipufogó sorakozik, zavarta az asszimmetria, így hat kivezetőcsővel kérte a modellt. Végül is, ennyi pénzért, miért ne férne bele? Pláne, hogy az autóra is még várnia kell a portugál sztárnak, ugyanis az csak 2021-ben készül el.