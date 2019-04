Kigyulladt és berobbant egy Tesla - videó

Egy parkolóban álló Tesla robbant fel vasárnap este Sanghajban, a gépjármű füstölni kezdett, berobbant, majd kiégett. Egyelőre úgy tudni, egy első generációs Tesla Model S érintett.



Az autógyártó a kínai Twitternek megfelelő Weibón jelentette be az esettek kapcsolatban, hogy személyi sérülés nem történt. Az esetet azonnal kivizsgálják, már felvették a kapcsolatot a helyi hatóságokkal is.



Sajnos, nem ez az első ilyen probléma, korábban több esetben is lángra kaptak az autógyártó autói, többnyire az akkumulátor hibája miatt. Még az év elején egy ügyvédi iroda pert is indított a gyártó ellen, úgy vélik, az, hogy az elmúlt 5 évben 12 autó gyulladt ki, ami nem véletlen…

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1