Autopalyamatrica.hu

Érdemes tájékozódni a díjköteles úthálózatról

hirdetés

Érdemes pontosan tájékozódni a díjköteles úthálózatról, hogy az autósok elkerülhessék a bírságot - hívja fel a figyelmet az Autopalyamatrica.hu.



A portál pénteki közleményében jelezte: januárban nőtt a fizetős útszakaszok hossza. Két, a közelmúltban átadott útszakasz vált díjkötelessé, az M35 autópálya 481-es főút és Berettyóújfalu közötti 18,7 kilométeres szakasza, valamint az M4 autópálya Berettyóújfalu és a 47-es főút közötti 3,7 kilométeres szakasza.



Az eddig ingyenesen használható útszakaszok 2019-ben is díjmentesek maradnak. A legegyszerűbb dolguk a Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyei autósoknak van, a két megyében ugyanis egyáltalán nem kell fizetni az úthasználatért.



Jóval bonyolultabb kiigazodni a főváros körül húzódó M0-s autóút ingyenes és díjköteles szakaszain. A körgyűrű nagy része ingyenesen használható, de az északi és a déli részén is van olyan szakasz, ahol fizetni kell, és fizetősek a körgyűrűből a fővárosba vezető utak is. Érdemes figyelmesen autózni a Budapestet körülölelő úton, mert véletlenül túlhajtva könnyen fizetős szakaszra lehet érni - hangsúlyozta az Autopalyamatrica.hu.



Pest megyén kívül csak rövid autópálya-szakaszok használhatók díjmentesen. Ingyenes marad a Fejér és Bács-Kiskun megye között az M8-as autópálya eddig megépült szakasza, valamint az M9-es Tolna és Bács-Kiskun megye között. Az 58-as és az 5826-os számú utak közötti rövid szakasz az M60-os autópályán délnyugat felől kerüli el Pécset, ez továbbra is díjmentesen használható, ahogy az M6-osról Dunavecse felé leágazó M8-as autópálya Fejér és Bács-Kiskun megye között húzódó szakasza, Somogy megyében pedig a kaposvári elkerülőút 61-es főút része ingyenes.



Az Autopalyamatrica.hu közleménye szerint az oldalon található interaktív térkép segítségével megtudható, melyik településre utazva milyen megyei matricát célszerű venni 2019-ben. A portál szerint érdemes naprakésznek lenni, mert ha érvényes autópálya-matrica nélkül hajt át az autós egy ingyenes útszakaszról a díjkötelesre, akkor a személyautóknál 14 875 forint a bírság, ami 30 napnál hosszabb késlekedés után csaknem 60 ezer forintra nőhet.