Közlekedés

Az M3-as autópálya helyett a szőlőhegyre navigálta a török kamionost a GPS

A szőlőhegyen, egy földes dűlőúton töltött két napot egy török kamionos, miután a GPS odanavigálta az M3-as autópálya helyett. A méretes teherautóval esélye sem volt megfordulni, ráadásul a vontató meg is süllyedt így már előre sem tudott menni. Délben érkezett segítség és mentették ki a járművet szorult helyzetéből.



Egerből szállított a kamion autóalkatrészeket. A török sofőr azt mondta, hogy ő csak a navigációra figyelt, az vitte őt a szőlőhegy alá a földútra.



A cím volt beírva a gps-be - mesélte a helyszínen a török sofőr, - Innen a közelből indultam, megrakodtunk és elindultam. A gps idehozott erre az útra, ahol elakadtam.



A sofőrnek az volt a szerencséje, hogy fiatalok a közelben autóztak. Észrevették a kamiont és odamentek.



A közelből gyorsan kiért az autómentő, de hamar kiderült, hogy egyedül kevés lesz a mentéshez.



Túri Ferenc, autómentő az ATV Híradónak elmondta: "Igazából kijöttünk, megnéztük, hogy hogy és mi történt. Sajnos a terepviszonyok nem engedik meg, hogy mi hozzáférjünk az autóhoz, így közöltük a felkérő személyzettel, hogy nem tudunk segíteni. Kamionmentő, illetve rakodógépre lenne szükség, hogy ide ki tudjuk vontatni."



A török férfi ellátását is megszervezték, aki két napot töltött Eger közelében, a mindentől távol levő úton. Az élelmezését egy pizzéria vállalta magára.



Hannus Ákos, a Dobó Pizza tulajdonosa azt mondta: "Autómentős Ferike szólt nekem, hogy van egy bajba jutott kamionos itt a hegy alján. Ő bejött hozzánk ételért és én mondtam neki, hogy szívesen felajánlom neki az ebédet meg a vacsorát, hogy szívesen kihozzuk neki."



A hatalmas, autóalkatrészekkel megrakott kamiont egy lánctalpas markoló segítségével tudták megmozdítani. Miután sikerült a sárból kiszabadítani és az útra visszaállítani, ki is vontatták a főútra, ahonnan a hosszú kényszerpihenő után folytathatta útját a célállomása felé.