Dugó

Továbbra is kaotikus a forgalom Hegyeshalomnál

hirdetés

Vasárnap délelőtt 5 kilométeres volt a torlódás az M1-es autópályán Hegyeshalom közelében, a határátlépési pontnál körülbelül egy órás a várakozás - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI-t.



A forgalom ingadozó, szombaton késő este 17-18 kilométeres sor is volt Hegyeshalomnál, ami később 4 kilométeresre csökkent.



A vendégmunkások nagy számban térnek vissza a nyugat-európai országokba ezen a hétvégén, ezért vasárnap is erős forgalomra lehet számítani. A külföldiek javarészt az autópályát választják, ezért torlódik a gépjárműforgalom Hegyeshalomnál.



A rendőrség továbbra is azt kéri, hogy az autósok az Ausztriába történő határátlépéshez lehetőség szerint válasszák az 1-es főúton a kishatárt, vagy az M15-ös autóúton a rajkai, illetve a soproni, vagy a vámosszabadi határátlépési pontokat.