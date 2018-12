Közlekedés

Többfelé lassú a haladás az utakon

Többfelé lassú a haladás az autópályákon, országutakon - derül ki az Útinform szombat kora délutáni összesítéséből.



Azt írták: továbbra is rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon.



Többen is alternatív útvonalnak az M1-essel párhuzamos 1-es főutat választják, emiatt ott is helyenként lépésben halad a forgalom, az osztrák határ és Győr között.



A 84-es főúton, az osztrák határtól Kópházáig lelassult a haladás, szakaszos torlódásra kell készülni az erős forgalom miatt.



Az M1-es autópályán, a szokottnál is többen haladnak Budapest irányába, ez az oka annak, hogy a határtól Mosonmagyaróvár környékéig, Győr elkerülő szakaszán, majd Bicskétől egészen az M0-ig összefüggő kocsisorban, telített sávokon, helyenként lépésben halad a forgalom. A köztes autópálya szakaszokon is - látszólag indokolatlanul- tapasztalhatnak lassulásokat.



Az ellenkező oldalon, Budapesttől Hegyeshalomig az M1-esen jó tempóban lehet haladni.



Az M0-s autóúton, az M5-ös autópályáig a terelések előtt 30-40 perces araszolás vár az autósokra.



Aki most Hegyeshalomtól az M5-ösig közlekedik, akár két órával is hosszabb menetidővel számolhat.



Hegyeshalomnál az osztrák oldalon a határátkelő előtt mintegy 15 kilométeres a torlódás valamint a román, szerb és ukrán főbb határátkelőkön akár 3 óra is lehet a kilépő forgalomban a várakozási idő.



Mindemellett balesetek is nehezítik a közlekedést. Baleset történt az M0-s autóút déli szektorában a 21-es kilométernél, ezért az M5-ös felé csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni.