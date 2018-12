Közlekedés

Autómosóba vitte kocsiját, részegen összetörték az alkalmazottak

Az egész történet úgy kezdődött, hogy egy férfi telefonon kért segítséget a rendőröktől még októberben, Debrecenben, hogy a járműve begurult egy árokba. A sofőr elmondta, hogy nem sikerül kihúznia a gépkocsit, ezért szeretné, ha a rendőrök segítenének neki - számolt be az esetről a hvg.hu.



Az egyenruhások a helyszínre mentek, ahol kiderült, hogy a bejelentő hajtott az árokba a járművel. Majd az is, hogy egy debreceni autómosóban dolgoznak, és onnan hozták el az autót, amit annak tulajdonosa, azért hagyott ott, hogy azt kitakarítsák.



K. Márk haza akarta vinni munkatársát az autóval, aki kezdetben ellenezte az ötletet, majd mivel tudta, hogy kollégája ittas, így inkább ő ült a volánhoz. A 19 éves M. Márk hazavezette az autót, amivel ezt követően K. Márk árokba hajtott.



A balesetben nem sérült meg senki.



A Debreceni Rendőrkapitányság ittas vezetés és jármű önkényes elvétele miatt folytatott eljárást a két férfi ellen. Az ügy most átkerült ügyészségi szakaszba.