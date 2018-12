Duplacsuklós busz

Felbukkant az egyetlen példányban készült szuperhosszú Ikarus!

hirdetés

Az igen hosszú Ikarus 293-at a budapesti és pécsi forgalomban is tesztelték, de végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A többek közt túl gyenge motorja miatt is kritizált típusból végül nem is készült több példány.



Az egyetlen Ikarus 293-ast 1992-ben a saját kerekein gördülve kivezették Iránba, és az enyhén módosított, erősebb motorral szerelt autóbusz 2008-ig volt ott használatban. Sokáig úgy lehetett tudni, hogy a nyolckerekű különleges járművet szétvágták, megsemmisítették, de most felbukkant róla néhány friss felvétel, amira a hvg.hu talált rá.