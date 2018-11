Vasúti közlekedés

Két decemberi hétvégén is változik a vonatok forgalmi rendje

A szombatra áthelyezett munkanapok miatt december elsején és 15-én is a pénteki menetrend lesz érvényes - közölte a Mávinform pénteken az MTI-vel.



November 30-án és december 14-én, pénteken a munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok - írták.



A 26 éven aluli - diákigazolvánnyal nem rendelkező - fiatalok december 1-jén 10 órától 2-án éjfélig, illetve december 15-én 10 órától 16-án éjfélig vehetik igénybe a hétvégi, 33 százalékos kedvezményű menetjegyet.



A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, illetve a nyugdíjasok ezeken a napokon is élhetnek a szokásos kedvezményekkel, valamint az elektronikusan vásárolt jegyekre is érvényes, megszokott 5, illetve 10 százalékos kedvezményekkel.