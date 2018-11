Autó

165-tel száguldozott egy autós Budapesten

hirdetés

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és Budapest Főváros Kormányhivatal III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztályának munkatársai közösen ellenőrizték a fővárosban közlekedő járműveket.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság november 16-án 20 órától november 17-én 3 óráig fokozott közúti ellenőrzést szervezett Budapest területére. Az ellenőrzés egyrészt a budapestiek nyugalmát az éjszakai órákban zavaró, szabálytalan járművezetők kiszűrésére irányult, akik a közlekedésben másokra veszélyt is jelenthetnek, másrészt az általuk használt járművek műszaki állapotának és megfelelőségének vizsgálatát célozta.



Az ellenőrzések során a rendőrök engedély nélküli átalakítás miatt 14 gépkocsi forgalmi engedélyét vették el a helyszínen, ezen belül egy engedély nélküli, személyszállítási szolgáltatást végző limuzinét. Az érintett járművezetőkkel szemben a rendőrség egy esetben helyszíni bírságot szabott ki, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezett. Egyéb szabálysértések elkövetése miatt további négy esetben helyszíni bírságot szabtak ki - számolt be az atv.hu.



Ezek a járművezetők sokszor önmagukat is veszélyeztetve, jelentősen túllépik a megengedett legnagyobb sebességet, ezért a rendőrök a város több pontján sebességellenőrzést is végeztek.



Ennek során a legnagyobb mért sebesség 165 km/h volt a megengedett 70 km/h helyett.



Emiatt, valamint további 99 sebességtúllépés ügyében közigazgatási eljárást kezdeményeztek.



Az ellenőrzés során a Közlekedés Felügyeleti Főosztály ellenőrei két tehergépkocsi vezetőjével szemben a vezetési és pihenőidő szabályainak megszegése miatt közigazgatási eljárást kezdeményeztek.