Eladó Bud Spencer és Terence Hill legendás autója

Bud Spencer és Terence Hill legtöbb filmjében szerepet kapott valamilyen autó, de a Különben dühbe jövünk sztorijában egyenesen a főszerep azé a strandautóé, ami nagy népszerűségre tett szert a film 1974-es bemutatója után. A piros autó sárga tetővel egy Puma Buggy, amit egy római műhelyben építettek a Volkswagen Bogár alapjára - írta a Player.hu.



Adriano Gatto alapította a Puma márkát, a strandautók amerikai mintára készültek.



A 3,6 méter hosszú jópofa járművet a Bogárból származó 1192 köbcentis, 41,5 lóerős motorral szerelték, és mivel a műanyag karosszériájával csak 560 kilogrammot nyom, ezért akár 130 km/órával is száguldhatott. Az épített autók szabályainak szigorításával a Puma márka a kilencvenes években megszüntette a gyártást, de a film kapcsán máig születnek élethű replikák.



"Most egy ilyen strandautót te is beújíthatsz magadnak, mert elárvereznek egyet, amit a legtöbbet licitálónak Terence Hill fog átadni."



Az aukció, amelynek a bevételéből a Heim Pál Gyermekkórház eszközparkját bővítik, december elsején indul, és február 16-án hirdetik ki az eredményét, szeptemberi látogatása után Terence Hill ekkor ismét Budapestre jön Guido és Maurizio De Angelis filmzene-koncertjének vendégeként.