Autó

Lehet DeLoreant venni az Ebayen, és tényleg lebeg a talaj felett

Kevés ikonikusabb filmes jármű van a Vissza a jövőbe repülő autójánál, és bár a várakozásainknál jóval hosszabb időbe telt, hogy megépítsék a repülő DeLoreant, de végre itt van - számolt be róla a Player.hu.



És nem csak itt van, de a teljesen egyedi tervezésű járművet most bárki megveheti az Ebayen potom 45 ezer dollárért, vagyis kevesebb, mint 13 millió forintért.



A Hovercraft UH-13PT alapjaira épített légpárnás gépet két propeller hajtja, az egyik előre, a másik pedig felfelé, ami arra elég, hogy nagyjából 15-20 centiméteres magasságig emelkedj vele.



Maga a kasztni amúgy üvegszálas anyaggal bevont hungarocellből készült, de annyira minőségi munka, hogy mi elsőre észre sem vettük, hogy nem egy valódi DeLoreant látunk.



Sajnos, ami hiányzik a járgányból, az a fluxuskondenzátor és időgép, de reméljük hogy az új tulaj majd erről is gondoskodik.