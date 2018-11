Baleset

Érdekes helyre vezetnek Európa halálútjai

A legfrissebb elérhető uniós adatok szerint 2016-ban itthon 607-en veszítették életüket az utakon, ami egymillió főre vetítve 62 halálesetet jelent. Az uniós átlag ezzel szemben alig több mint ötven, igaz, az egyes országok között elég komoly szórás van - derül ki a G7 összeállításából.

A legtöbben Bulgáriában haltak meg balesetben, ott kevés híján 100 eset jut egymillió lakosra, de nem állnak sokkal jobban ennél a románok sem. Ezzel szemben Svédországban mindössze 27, az Egyesült Királyságban pedig 28 volt ez a mutató.



A közúti halálesetekben az átlagnál rosszabbak a kelet-európai országok statisztikái, addig a sérülésekben már nem ennyire gyászos a helyzet. A teljes EU-ban 2835 sérült jutott egymillió lakosra, miközben Bulgáriában alig fele ennyi, és Romániában is jóval kevesebb. A sérülésekben a rekorder az az Ausztria, amely halálesetben az uniós átlagot hozza. Magyarul Kelet-Európában - és ez alól Magyarország sem kivétel - kevesebb személyi sérüléssel járó balesetben halnak meg jóval többen, mint nyugaton.



Még az egyes országokon belül is igencsak eltérőek a baleseti mutatók. A halálesetek számában az EU-ban a legrosszabbul egy bolgár régió áll, a második egy portugál, a harmadik pedig egy belga, miközben országos szinten sem Portugália, sem Belgium nem produkált kiugróan rossz adatokat.



Főleg Romániában, Bulgáriában illetve Görögország, Belgium és Portugália egyes részein jobb nagyon vigyázni. Eközben Németországban, az Egyesült Királyságban és Skandináviában viszonylag nyugodtan lehet autózni. Bécs környékéről nem is beszélve, népességszámhoz viszonyítva ebben a régióban volt ugyanis egész Európában a legkevesebb haláleset közúti balesetek miatt.



Itthon nincs nagy eltérés az egyes régiók között. A legtöbb baleset a Nyugat-Dunántúlon van, egymillió lakosra itt 2348 személyi sérülés jutott, míg a legjobb mutatóval Észak-Magyarország rendelkezik, ott 1793 ez a szám. A haláleseteknél ugyanakkor már nagyobbak a különbségek: Nyugat-Dunántúl 84, Közép-Magyarországon viszont csak 46 jutott egymillió főre.