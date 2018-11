A jó idő ellenére

Téli üzemmódra vált a Magyar Közút

Az országos, mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi-, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. november 10-től kezdődően az enyhe őszi idő ellenére, a jogszabályi előírások szerint az ország teljes területén téli üzemmódra vált. Ez azt jelenti, hogy 93 mérnökségén keresztül, több mint 4100 fővel és 1000 munkagéppel, 0-24 órás ügyeleti szolgálat mellett látja majd el téli feladatait. 2018.11.08 17:14 ma.hu

Minden év november 10. napjától téli üzemmódra vált a Magyar Közút Nonprofit Zrt., ez az idei évben sincs másként. Így országosan 19 megyei igazgatóságán, 93 mérnökségén és a központi irányításban is 0-24 órás szolgálatra állnak át a szakemberek. A téli hónapokban a társaság elsődleges feladata a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés, valamint - megfelelő időjárási körülmények között - a téli ideiglenes kátyúzás. A következő hónapokban több mint 4100-an dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2018-2019-es téli szezonban az országos közúthálózaton 814 sószóróval és hóekével felszerelt nehézgépjárművet állít hadrendbe. Ezek mellett 143 rakodógép és 122 hómaró adapterrel is felszerelhető univerzális eszközhordozó lát el éjjel-nappal szolgálatot. A társaság kezdőkészleten mintegy 113699 tonna útszóró só, 339 tonna kálcium-klorid granulátum, 353321 liter kálcium-klorid oldat és 14431 tonna érdesítő anyag beszerzéséről gondoskodott. Ezen kívül a megelőző védekezésre idén is nagy hangsúlyt fektet a társaság: azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége, ott a hófogórácsokat és hálókat helyeznek ki, ez összesen mintegy 520 kilométernyi útszakaszt érint. Emellett összesen 395 kilométernyi szakaszon hófogó erdősávok is találhatóak az országos közúthálózat mentén.

A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat idén is az egyes útszakaszok forgalmi rendje és az úthálózatban betöltött szerepe szerint látja el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mivel közel 32 ezer kilométernyi útról van szó, a munkálatokat ezért nem egyszerre, hanem az előzetes ütemterveknek megfelelően végzik el a szakemberek: ez azt jelenti, hogy először az országos közúthálózat ütőerének számító autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást, ezt követi a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése. Folyamatos havazás vagy hófúvás esetén pedig szükség esetén többször is visszatérnek egy-egy útszakaszra. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon túl az úthálózati szerepük alapján fontos szakaszokon megelőző jellegű sózást is végeznek, ez a forgalmas autópályákat, autóutakat és főutakat érinti elsősorban. Ez azt jelenti, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján még a havazás vagy síkosság kialakulása előtt szóróanyagot juttatnak ki a burkolatra. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a hóeltakarítást csak akkor tudják megkezdeni hatékonyan a társaság szakemberei, ha a lehullott hó eléri a technológia szerinti vastagságot, az alatt csak sózásra van lehetőség, megelőzve, hogy a forgalom által tömörített hó a burkolatra fagyjon.



Mindent figyelembe véve a társaság folyamatos munkavégzése mellett is fel kell készülnie az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak az országos közúthálózaton is, így egyes esetekben szükségük lesz a nyári időjárási viszonyok között megszokott utazási sebességük mérséklésére.

A téli hóeltakarításban és síkosságmentesítésben dolgozó nehézgépjárművek fordulóköre akár 2-5 óra is lehet, ezen időszak alatt pedig időjárástól függően akár újabb 5–10 centiméternyi hó is hullhat a burkolatra, vagyis újabb beavatkozást kell végeznie a munkagépeknek, amíg a havazás el nem áll, addig pedig télies útviszonyokra és lassabb haladásra kell a közlekedőknek felkészülnie.



A szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. A téli gumik tapadása nagyságrendekkel jobb, mint a nyári vagy akár a négyévszakos gumiké, a téli időszakban ezzel a féktávok hossza is érdemben csökkenthető. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan nem váltanak téli gumira, ami téliesebb útviszonyok mellett jelentősen növelheti a balesetek kockázatát. Továbbá a közlekedőknek érdemes még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról, hogy fel tudjanak készülni az esetleges lassúbb haladásra vagy rendkívüli helyzetekre. Az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei diszpécserközpontjai mellett a társaság útinformációs szolgálatánál is érdeklődhetnek a 06-1-366-2400-ás telefonszámon. A www.utinform.hu oldalon pedig számos hasznos közlekedési információhoz juthatnak a közlekedők, a téli időszakban néhány óránként országos összesítést publikálnak a szakembereke az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről is.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a téli üzemeltetési időszak kezdetétől indítja el teljes egészében megújított weboldalát is. Az új www.kozut.hu gyorsabb és felhasználóbarátabb lesz, reszponzív felülettel rendelkezik majd, így asztali számítógépen, mobiltelefonon és tableten is ugyanolyan formában érhető el. Fontos újdonságként a társaság megújítja ügyfélszolgálati bejelentő felületét, a közlekedők az országos közúthálózattal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket már új formában jelezhetik a következő napokban.