Közlekedés

Már a tetőről is mérik a gyorshajtókat?

A Pesten Hallottam Facebook-csoportba töltötték fel reggel ezt a fotót (amit azóta már töröltek), miszerint Budán az Alkotás úton már a tetőről is mérik az autók sebességét. Többen írták, hogy itt egy cég működik, akinek a termékei láthatóak kihelyezve. Sokak szerint ezek működnek is, így tesztelik őket, és szerencsére ez alapján nem büntethetnek. Egy a bibi, hogy akik napi rendszerességgel járnak arra, szintén azt írták, hogy a sebességmérő és a kamerák valóban ott szoktak lenni, no de kezelőszemélyzetet még sosem láttak mellettük...

Pesten Hallottam Facebook-csoport