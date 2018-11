Autó

Több száz Maserati is elégett egy hatalmas kikötői tűzben - videó

Savonánál, a Ligur tengerpart egyik kikötőjében támad hatalmas tűz egy áradás után, amely megsemmisített több száz járművet. A szakértők szerint, miután a sós tengeri víz elárasztotta a kikötőt beleértve két hatalmas parkolót is a sós víz, az autók akkumulátorait hozta olyan reakcióba, amelyek nyomán több felrobbant, majd ez a tűz terjedt tovább - írta a hvg.hu. A lángokban megsemmisült járművek nagy része vadonatúj Maserati volt, amelyeket a Közel-Keletre szállítottak volna a terminálokból.



Csütörtökön a legmagasabb fokozatú riasztás volt érvényes az északkeleti Venetóban, amit péntekre is meghosszabbítottak. Kiemelt lesz a készültség a következő 24 órában Umbria tartományban és Dél-Olaszországban is. Kritikus a helyzet a trentinói Belluno térségében, ahol négy napja ömlik az eső, amely többszörösére duzzasztotta a patakokat, a heves eső és szél pedig több ezer fát döntött ki. Valle d'Aostában a 2000 méteren fekvő Cervinia városát a hó temette be, amire a helyi lakók emlékezete szerint soha nem volt példa november elején.