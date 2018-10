E-autók

Elektromosautó-töltő létesült Ipolytarnócon

2018.10.30 MTI

Elektromos töltőállomást alakított ki az Ipolytarnóci Ősmaradványok látogatóközpontjában a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI), ez Nógrád-megye északi részének első ilyen létesítménye - tájékoztatta az MTI-t hétfőn a BNPI kommunikációs és ökoturisztikai osztályának vezetője.



Nagy Júlia elmondta: a saját forrásból megvalósított ipolytarnóci töltőállomás az első az igazgatóság területén, és továbbiakat is terveznek más bemutatóhelyeken.



Hozzátette: a fejlesztés célja elsősorban az, hogy Nógrád megye északi része a Budapestről és Szlovákiából érkező villanyautósok számára is elérhető legyen. Ezzel lehetővé vált, hogy elektromos autóval is felfedezhető legyen a határon átnyúló Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai kínálata.



A Type2 elektromosautó-töltő használata időpont foglaláshoz kötött, és a legalább a geológiai tanösvény túrajegyét megvásárlók számára ingyenes. Regisztrálni a természetvédelmi terület oldalán lehet - ismertette a kommunikációs vezető.



A BNPI ebben az évben szintén környezetvédelmi szempontokra építve újította meg az online is vásárolható Smart QR kód alapú belépőjegy-rendszerét, valamint kidolgozta a GUIDE@HAND Bükki Nemzeti Park Igazgatóság túraútvonalat kínáló alkalmazását. Az okostelefonos tájékoztatórendszer offline is használható, mivel a közvetlenül a magyar-szlovák határon lévő ipolytarnóci őslényparkban sem a magyarországi, sem a szlovák hálózatok nem elérhetőek.