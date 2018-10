Közlekedés

Megint itt van az újabb M0-s para: lezárják a 6-os főúti felhajtót jövő júniusig!

Azaz Budapest és Érd felől nem lehet majd felhajtani az M0-s autóútra az M1-es autópálya, Győr irányába, a lehajtási lehetőség ugyanakkor továbbra is megmarad! 2018.10.29 15:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a 13-as kilométernél, Nagytétény térségében átépítik a terelést a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a forgalom az M1-es autópálya felé vezető oldalról átterelve haladhat a Duna vonalától egészen az M6-os autópályáig.



Ez egyben a 6-os főúti felhajtó lezárását is jelenti, azaz Budapest és Érd felől nem lehet majd felhajtani az M0-s autóútra az M1-es autópálya, Győr irányába, a lehajtási lehetőség ugyanakkor továbbra is megmarad! A 6-os főúton Budapest és Érd felől érkezők az M6-os autópályán keresztül tudnak felhajtani az M0-s autóútra. Emiatt az M6-os autópálya Érd észak csomópont és az M0-s autóút közötti szakasza mindkét irányba ingyenes lesz személyautók és nehézgépjárművek számára is. A korlátozásokhoz kapcsolódóan a 6-os főút érintett szakaszán található jelzőlámpákat is átprogramozzák. A felhajtó lezárása és a terelés várhatóan júniusig marad érvényben.



A terelés átépítéséhez kapcsolódóan az új burkolati jelek már elkészültek, és az elmúlt időszakban éjszakai munkavégzés mellett összesen 532 méternyi acél elválasztó elemet szállítottak ki az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 12-es és 14-es kilométerek közötti szakaszra. A terelés kiépítéséhez további 1 kilométernyi acélelemet szállítanak ki. Az elemek daruzási munkákkal járó behelyezése, majd az elválasztó fal végleges összeszerelése miatt az M5-ös autópálya felé vezető oldalon egy sávra kell szűkíteni a forgalmat. Ez azt jelenti, hogy október 29-31. között, vagyis hétfőtől-szerdáig, este 19 óra és hajnali 5 óra között végzik majd a korlátozással járó munkákat a szakemberek. A négynapos hosszú hétvégére ugyanakkor korlátozással járó, előre beütemezett munkákat nem terveznek.



Tekintettel arra, hogy a korlátozással járó munkák idején még éjszaka is hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-s telefonszámon, illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.