Dízelbotrány

Visszahívnak 96 ezer Opelt károsanyag-kibocsátási manipuláció miatt

Elrendelte 96 ezer Opel autó visszahívását pénteken a német közúti közlekedési hatóság (KBA) a versenytárs Volkswagen csoport (VW) dízelbotrányában leleplezett visszaéléshez hasonló károsanyag-kibocsátási manipuláció miatt.



A KBA a kipufogógáz tisztítását végző berendezés vezérlésében kimutatott szabálytalan szoftveres megoldást talált 2013 és 2016 között gyártott, Euro 6 környezetvédelmi besorolású motorral szerelt Insignia, Cascada és Zafira modellekben.



A kocsikat vissza kell rendelni szervizre, hogy a KBA által jóváhagyott eljárással eltávolítsák a szabálytalan szoftvert, amely fokozott nitrogén-oxid-kibocsátást okozhat.



A gyártó 23 ezer autónál önkéntes alapon már elvégezte a műveletet, most pedig az összes többinél is el kell végeznie - áll a KBA közleményében, amely szerint a szabálytalan motorvezérlő rendszerrel szerelt autók közül 64 ezret Németországon kívül helyeztek forgalomba.



Az Opelnél közölték, hogy megkapták a KBA határozatát. Kiemelték, hogy a 2017 elején indított önkéntes akció keretében a Németországban üzemben tartott autók legnagyobb részénél már elvégezték a szoftverfrissítést, és csak azért nem tudták korábban befejezni a munkát, mert várni kellett a gond megszüntetésére kidolgozott eljárás hatósági jóváhagyására.



A VW dízelbotránya 2015 szeptemberében kezdődött, amikor az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megvádolta a gyártót, hogy olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű jármű kipufogógáz-tisztító berendezésébe, amely érzékeli a mérés körülményeit. Az autó így a teszteken a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A VW elismerte a csalást. Az ügy világszerte a VW mintegy 11 millió gépjárművét érinti, ezek közül 8,5 milliót az EU-ban adtak el.



A botrány miatt indított vizsgálatokon az Opel mellett a Daimler és a BMW egyes modelljeinél is kimutattak hasonló szabálytalanságot.