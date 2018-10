BKK

Budapest Maraton - így változik hétvégén a közlekedés

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteki közlése szerint szombaton egyebek között a budai és pesti alsó rakpartot, a Dombóvári utat, a Műegyetem rakpartot, a Lánchidat, a Clark Ádám teret, a Szabadság hidat, a Szent Gellért teret, a Bem rakpartot, a Fő utcát és a Fővám teret is lezárják időszakosan.



Vasárnap a budai és pesti alsó rakparton, délelőtt az Árpád fejedelem útján, a Bem rakparton, a Lánchídon, a Clark Ádám téren, a Váralagútban, a Széchenyi téren, a Dombóvári úton és a Budafoki út északi szakaszán nem lehet majd közlekedni, kora délutánig pedig a Szabadság híd, a Fővám tér, a Szent Gellért tér, a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér és a Szentendrei út kivezető szakasza lesz zárva a gépjárművek elől.



Ezen változások miatt a BKK járatai is módosított menetrend szerint közlekednek. Szombaton az eredetitől eltérő útvonalon közlekedik délután a 15-ös és 115-ös, valamint a 105-ös busz, a 19-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos. A 2-es villamos két szakaszra osztva jár majd, a 16-os busz pedig a Széll Kálmán tértől csak a Clark Ádám térig viszi az utasokat.



Vasárnap délelőtt nem közlekedik a 16-os, a 26-os és a 226-os, terelve közlekedik az 5-ös, a 15-ös és a 115-ös, a 33-as, a 34-es és 106-os, valamint a 33-as busz, a 19-es és 41-es villamos, a 105-ös, a 118-as és 134-es, a 133E, a 137-es, a 218-as és a 237-es, valamint a 178-as busz, a 83-as troli, valamint a 47-es és a 49-es villamos.



A forgalomkorlátozásokról és a közösségi közlekedési járatok útvonalának módosulásáról a BKK honlapján és mobilapplikációként is elérhető BKK FUTÁR alkalmazásával lehet tájékozódni.